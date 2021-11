A Rifreddo corsi di formazione e uno sportello del Centro per impiego di Saluzzo

Da alcuni giorni il piccolo comune di Rifreddo ha un nuovo servizio per i suoi cittadini e per l’intera Valle. Si tratta dei corsi e dello sportello del Centro per impiego di Saluzzo.

Un importante risultato raggiunto grazie alla convenzione siglata ad inizio novembre tra il Comune di Rifreddo, l’Agenzia Piemonte Lavoro (ente che coordina i centri per l’impiego).

Un accordo vede il Comune di Rifreddo impegnato a mettere a disposizione i locali per la realizzazione di incontri individuali, workshop, laboratori e incontri pubblici, a promuovere l’informazione le iniziative realizzate in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Saluzzo nonché a condividere con Agenzia Piemonte Lavoro le informazioni relative a nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di imprese già insediate sul territorio.

Dal canto suo l’Agenzia Piemonte Lavoro si impegna: in primis a erogare servizi alla persona e alle imprese attraverso il Centro per l’Impiego di Saluzzo, a realizzare laboratori di gruppo sulle tematiche del mercato del lavoro al fine di informare ed orientare i cittadini circa le opportunità presenti sul territorio e ad assicurare l’apertura a cadenza almeno mensile di uno sportello informativo presso i locali messi a disposizione dal Comune di Rifreddo.

“Portare a Rifreddo un servizio di questo genere - ci ha detto il primo cittadino Cesare Cavallo - è un risultato davvero rilevante che ci rende orgogliosi e che dimostra ancora una volta quanto si possa fare nei piccoli comuni se si agisce con buone capacità e tanta volontà”.

Ritornando alla convenzione va detto che con la stessa il comune di Rifreddo punto di riferimento per l’intera Valle Po sul tema delle cosiddette politiche attive per il lavoro. “È stato fin da subito di nostro interesse - aggiunge il vicesindaco Elia Giordanino, che ha seguito l’iter della convenzione - stipulare una convenzione con un ente fondamentale sul nostro territorio per tutti i giovani e meno-giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Un ente importante ma sfortunatamente poco conosciuto nella nostra valle e di conseguenza poco utilizzato dalle persone in cerca di occupazione. Sicuramente lo svolgersi di laboratori e incontri sul territorio rifreddese, oltre che l’apertura di uno sportello favoriranno l’utilizzo di questo servizio da parte degli utenti che ne avranno necessità.

Approfittando dello spazio ci tengo particolarmente a ringraziare il direttore del centro per l’impiego di Saluzzo Tommaso del Tomba e tutti gli impiegati per la collaborazione, la disponibilità e la professionalità messe in campo”.

Oltre che importante per ciò che riguarda il lavoro il nuovo servizio si pone anche come ulteriore tassello nel progetto più complessivo di riqualificazione del Laboratorio del Paesaggio Montano.

Nel medesimo edificio sono stati attivati il progetto “Rifreddo Landscape Lab”, finanziato dal bando Fermenti in Comune di ANCI e Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’iniziativa “Sport nei Parchi” che, in collaborazione con la Società Sport e salute, consentirà di utilizzare l’area esterna per varie attività fisiche.