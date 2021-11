Ripartono i corsi per imparare a scolpire il legno con "Lj poeta del Bosch" di Bernezzo

Ripartono i corsi dell'associazione "Lj poeta del Bosch" di Bernezzo, associazione che raggruppa tanti appassionati cultori della scultura su legno.

E proprio per diffondere questa abilità così antica, ogni anno organizzano dei corsi per insegnagnare a scolpire il legno, passione sempre più diffusa anche tra i giovani. Non solo, l'attività di falegnameria e scultura coinvolge anche persone con disabilità, che trovano grande giovamento fisico e psicologico da questo, come evidenzia il signor Gianni, uno dei fondatori dell'associazione.

Il corso in partenza si svolgerà a Cervasca. La serata di presentazione sarà lunedì 20 dicembre alle 21, il laboratorio prenderà il via lunedì 3 gennaio 2022 ore 20.30.

Entrambi gli appuntamenti presso la sala polivalente del comune p.za dr Bernardi (vicino alle scuole).



Per adesioni ed eventuali informazioni e chiarimenti telefonare a Gianni 338 9535582.