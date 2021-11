Questa sera alle ore 21 torna “TimeOut”! Ospiti Francesca Trevisan, Maria Adelaide Babatunde e Giulia De Nardi

Ottavo appuntamento questa sera alle ore 21 con “TimeOut”, il format di approfondimento sul Campionato di volley femminile di serie A2. Puntata dal titolo “Assalto al primato”. A due giornate dal termine della regular season, infatti, la lotta per la leadership nei due gironi si fa sempre più accesa ed emozionante.

Nel girone A, inoltre, la capolista San Giovanni in Marignano domenica osserverà il proprio turno di riposo, dando così alle prime inseguitrici, Macerata e Brescia, la possibilità, in caso di vittoria, di salire in vetta alla classifica. Ospite in studio la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Francesca Trevisan.

Previsti i collegamenti in diretta con la centrale dell’Hermaea Olbia Maria Adelaide Babatunde e con il libero della Tecnoteam Albese Como Giulia De Nardi. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con tecnici e giocatrici della Lpm Bam Mondovì, della Futura Busto Arsizio e dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo.

Ricordiamo che TimeOut viene trasmesso in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).