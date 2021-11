Volley, serie A2M. Domani (ore 19) Cuneo torna in campo contro Bergamo. Sighinolfi: "Squadra esperta, ma noi siamo carichi" (VIDEO)

È un turno davvero interessante quello che si gioca nel weekend per il campionato di serie A2 Credem Banca. Nell'ottava giornata del girone di andata la BAM Acqua San Bernardo Cuneo anticipa il big match al palasport contro l'Olimpia Bergamo nella serata di domani, sabato 27 novembre, alle ore 19. Una squadra che gli addetti ai lavori accreditano, insieme con Castellana Grotte, una tra le papabili all'unico posto che a fine stagione consegnerà il lasciapassare per la SuperLega 2022/2023.

Una formazione esperta quella orobica, che se supportata da una buona ricezione può contare su attaccanti di spessore. A partire dall'opposto Padura Diaz, al quale sarà necessario tarpare subito le ali in quanto giocatore piuttosto "umorale": così come sa esaltarsi nei momenti in, altrettanto riesce a spegnersi quando le cose non si mettono bene. Attenzione anche all'ex monregalese Jernej Terpin, il cui neo più grande è rappresentato forse dalla ricezione non sempre brillante. Rodata la coppia di centrali, con gli esperti Cioffi e Cargioli. Su tutti, la mano esperta del palleggiatore Finoli.

"Hanno mantenuto il cuore della squadra rispetto la scorsa stagione - dice il centrale cuneese Nicholas Sighinolfi - quindi sappiamo quanto sanno essere forti. Da parte nostra siamo carichi, non abbiamo nulla da perdere. Sappiamo che sarà dura, ma potremo toglierci delle soddisfazioni".

Nell'intervista video che vi proponiamo di seguito Sighinolfi ci parla della sua terza stagione a Cuneo, ma con un salto nel passato ricorda l'esperienza belga in quel di Maaseik, dove vinse uno scudetto con il Noliko.