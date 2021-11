Volley, A2 maschile: Cuneo pronta per il big match di sabato contro Bergamo

C’è grande attesa per l’anticipo della Serie A2 maschile, che andrà in scena sabato 27 novembre alle ore 19 e vedrà la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ospitare la corazzata dell’Agnelli Tipiesse Bergamo. Una sfida ai vertici della classifica, che vede i padroni di casa biancoblù sul secondo gradino con 13 punti, mentre gli ospiti orobici occupano la quarta posizione ad una sola lunghezza. Entrambe le compagini hanno disputato 6 giornate, essendosi lasciati ormai alle spalle il turno di riposo, che per i ragazzi di coach Serniotti si è consumato esattamente lo scorso fine settimana.



Sono cinque i confronti finora disputati tra i due Club a partire dal 2018, quando in regular season le squadre pareggiarono i conti con una vittoria ciascuno sul proprio campo di gioco, fino allo scorso anno, dove furono proprio i campioni in carica bergamaschi ad interrompere il percorso cuneese verso la Coppa Italia nella semifinale di Cisano. Match sempre molto “caldi”, in cui le due compagini hanno espresso una bella pallavolo ed emozionato gli spettatori, in presenza prima e da casa poi. Finalmente sabato si tornerà a disputare quest’incontro di fronte al pubblico, dando il giusto contorno ad una partita tutta da vivere!



Come arriva Cuneo a questo appuntamento? Noi, lo abbiamo chiesto direttamente a coach Roberto Serniotti partendo dal dato di fatto che vede una classifica molto corta: «Dopo 7 giornate tutti hanno capito che quello di quest’anno è un campionato molto equilibrato; non esistono partite facili, ma nello stesso tempo puoi mettere in difficoltà chiunque, anche fuori casa. Con un numero di squadre dispari la classifica va letta in base agli incontri disputati e in ogni caso siamo solo a metà del girone di andata. Visto che eravamo in serie positiva, io avrei preferito non avere la scorsa giornata il turno di riposo, ma questo non si può certo decidere. Ne abbiamo comunque approfittato per lavorare un po' più fisicamente e per correggere i nostri difetti. Sabato arriva Bergamo, squadra per me favorita per la vittoria finale. Era già forte l'anno scorso e si è ulteriormente rinforzata, speriamo di avere tanta gente al palazzetto a sostenerci e aiutarci a batterli».



Come sempre è possibile acquistare i biglietti in PREVENDITA ON LINE su Liveticket, azzerando così i tempi d’attesa fuori dal palazzetto e scegliendo direttamente il proprio posto numerato in tribuna.



La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word.