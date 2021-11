Regione Piemonte, Bergesio, Lega: “Bene i 2 milioni di euro dalla Regione a consorzi di bonifica ed enti irrigui per la messa in sicurezza del territorio”

Due milioni di euro di contributi a favore dei consorzi di bonifica, degli enti gestori di comprensorio irriguo regionale e degli enti gestori di infrastrutture irrigue di proprietà pubblica.

Li ha deliberati ieri la Giunta della Regione Piemonte, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, Lega Salvini Piemonte. Obiettivo: finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e di bonifica del territorio piemontese. Il provvedimento approvato ieri permette l’apertura del bando 2021.



“La dotazione finanziaria approvata dalla Giunta regionale risponde a sollecitazioni che il nostro Partito ribadisce da tempo – commenta il senatore cuneese della Lega Salvini Premier Giorgio Maria Bergesio -. Consorzi di bonifica ed enti irrigui sono fondamentali nella tutela e nella programmazione della messa in sicurezza del territorio, specie negli ultimi anni, durante i quali il Piemonte è stato purtroppo messo alla prova più volte da eventi climatici estremi”.



“Questi contributi daranno un aiuto concreto ai soggetti preposti alla gestione del sistema irriguo della nostra Regione, affinchè possano portare avanti interventi di bonifica e gestione efficiente delle risorse idriche, obiettivi strategici per lo sviluppo delle produzioni agricole e per la difesa del suolo, per i quali la Lega si batte da sempre.

Occorre sempre più sinergia tra Regione e consorzi irrigui per realizzare in via definitiva gli investimenti fondamentali a garantire la risorsa acqua nel periodo estivo”.