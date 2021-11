A Mondovì 73 mila euro a sostegno degli impianti sportivi comunali e privati

La città di Mondovì ancora in campo a sostegno dello sport locale.

Questa mattina, sabato 27 novembre, nella sala del consiglio, il sindaco Paolo Adriano e l'assessore allo sport Luca Robaldo hanno consegnato i contributi ai gestori degli impianti sportivi cittadini privati e comunali.

Questa misura, segno di vicinanza e sostegno nei confronti delle società sportive cittadine, servirà consentire di intervenire per migliorare gli impianti.

"Un ulteriore impegno a favore dello sport locale - spiegano dal municipio - "Come amministrazione crediamo che la ripartenza, in particolare per i giovani, debba passare attraverso lo sport. E' importante sostenere le Associazioni Sportive che gestiscono gli impianti sul territorio comunale perché grazie alla loro collaborazione queste strutture sono funzionali ed utilizzate".

Contributi per associazioni che gestiscono impianti privati:

ASD Fazzari Team (7 mila euro per la ridistribuzione di spazi interni e intervento realizzazione scala esterna); Asd Sporting Club Mondovì (6.744,16 euro per sostituzione caldaie termiche per produzione acqua calda idrosanitaria spogliatoi e docce), Asd L'ultima spiaggia che gestisce il campo da beach al Beila (7 mila euro per interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria), Asd Pallone elastico San Biagio (6.088, 56 euro per manutenzione e adeguamenti di sicurezza impianti sportivi), Parrocchia SS. Giovanni ed Evasio (7 mila euro intervento ripristino muro perimetrale di sostegno area sportiva).