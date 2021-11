Progetto "Langaverde": arrivano le prime osservazioni

Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato l’articolo relativo al progetto del polo turistico “Langaverde” in località Conforso nel comune di Diano d’Alba sul confine di quello di Grinzane Cavour.



Riceviamo e pubblichiamo l’osservazione di Italia Nostra, nella persona del vice presidente Giulio Cauda che afferma: «Sulla proposta progettuale del nuovo polo turistico “Langaverde” nella località Conforso, presentata il 19 novembre al castello di Grinzane, sono necessarie le prime osservazioni e interrogazioni.

L’estensione coinvolta è delimitata da un tratto del torrente Talloria e dallo sviluppo edilizio lungo la strada provinciale Alba-Barolo per quanto attiene agli ambiti dei due Comuni. In effetti la previsione di realizzarvi un campo da golf, un albergo e villette suscita molte perplessità pur trattandosi di aree pianeggianti, parzialmente compromesse a livello edilizio oppure in degrado o impegnate in parte da coltivazioni residuali.



Occorre verificare l’attuale situazione urbanistica per i rispettivi piani regolatori, onde accertare la compatibilità con le previsioni di cartografia e norme relative. Inoltre si è in un’estensione della zona di eventuale esondazione del torrente Talloria, in caso di cospicue precipitazioni atmosferiche, com’è avvenuto nel 1994. Pertanto va pure verificato se nella zona vi sia (o no?) il vincolo idro-geologico. Vi è, invece, l’inclusione nella “buffer zone” dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato (Unesco), di cui è necessario tenere conto.



Fermo restando quanto sinora è ravvisabile, si può riaffermare l’incompatibilità ambientale dell’intervento proposto, non tanto per il campo da golf (previsione opinabile), quanto per tutta la parte edificatoria indicata a fine turistico. Un confronto andrà pure sollecitato con le prefigurazioni in loco del Piano paesaggistico della Regione Piemonte».