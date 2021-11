Ottimizzare i costi aziendali con la stampa personalizzata dei biglietti da visita

Il biglietto da visita rimane uno strumento fondamentale per la promozione della propria attività professionale anche nell'epoca dei social network.

Questo supporto, infatti, ha il grande vantaggio di riassumere in poche righe i recapiti per essere contattati e, inoltre, permette di lanciare un primo messaggio che può rendere l'idea dell'immagine aziendale o della propria attività. Il biglietto da visita, quindi, non serve solo come promemoria, bensì rappresenta un vero e proprio aiuto al processo di personal branding che vale la pena non sottovalutare.

Come creare biglietti da visita di qualità a costi contenuti

Negli ultimi anni realizzare biglietti da visita è diventato molto più conveniente, soprattutto grazie agli strumenti tecnologici di cui si sono dotate le aziende di riferimento che operano in questo settore.

Bizay, ad esempio, è una realtà innovativa che si pone come referente unico per tutto ciò che riguarda la stampa e la personalizzazione di articoli promozionali. Per quanto riguarda nello specifico il servizio di stampa di biglietti da visita,Bizay assicura un'altissima qualità di stampa a fronte di un costo davvero contenuto.

In più, anche per la produzione di un quantitativo ridotto di biglietti da visita, riesce a garantire un risultato eccellente utilizzando la Quadricromia (CMYK) applicata alla stampa offset.

Inoltre, i biglietti da visita, così come le numerose altre proposte fra cui è possibile scegliere, sono totalmente modificabili a proprio piacimento. La grande innovazione della stampa digitale, infatti, ha consentito di poter personalizzare in modo efficace e semplice qualsiasi tipo di supporto.

Come personalizzare il biglietto da visita

Vista l'importanza del biglietto da visita per restituire un'immagine coerente e personale della propria professionalità, è importante pensare attentamente a come progettarlo. Gli elementi che compongono questo supporto, infatti, dalla scelta della carta a quella del formato, fino ad arrivare a dettagli più tecnici come il peso, concorrono a creare una prima impressione particolare in chi lo riceve.

Un biglietto da visita dal peso elevato, quindi realizzato con carta spessa e di ottima qualità, restituisce immediatamente una sensazione di ricercatezza e di importanza. In alternativa, un supporto colorato, creativo, con dettagli curati e particolari sarà di certo in grado di spiccare in mezzo agli altri, suggerendo all'interlocutore che si trova di fronte a un professionista attento all'immagine e dalla spiccata vocazione artistica.

Esistono numerosi modi per personalizzare il proprio biglietto, a cominciare dalla tonalità della carta. Se il colore bianco è in genere la tinta usata per la maggior parte dei casi, non bisogna dimenticare quanto un uso sapiente dei colori possa influenzare positivamente la persona che si ha di fronte. Il colore blu, per esempio, è tendenzialmente associato all'idea di una personalità professionale e affidabile, mentre il verde è tradizionalmente la tinta che richiama le attività legate al campo della salute o della farmaceutica.

Per quanto riguarda la finitura del biglietto, invece, la laminazione è l'opzione più diffusa: solitamente, se predomina un contenuto di tipo testuale si consiglia di scegliere una finitura opaca, mentre se sul biglietto è presente un'immagine o un logo è più indicata quella lucida. Un'ultima accortezza riguarda la plastificazione: si potrebbe infatti scegliere di plastificare solo il fronte del supporto, in modo che risulti più agevole scrivere a penna sul retro.

La carta, poi, è un dettaglio a cui prestare attenzione: la più comune e utilizzata è quella chiamata couché (ed è quella patinata) dal peso di 350 grammi.Molto bella, però, è anche la tipologia Paperboard CLA da 315 grammi: essa dona alla superficie del biglietto una certa ruvidità che ha il pregio di garantire una stampa molto ben definita.