Riparazioni avvolgibili

Hai bisogno di avere maggiori informazioni riguardo alla riparazione avvolgibili ? Le serrande avvolgibili svolgono un ruolo fondamentale nella configurazione della sicurezza della tua azienda.

Se le tue serrande vengono danneggiate, ciò può rendere vulnerabili sia i tuoi locali che il tuo magazzino. Poiché ci sono alcuni aspetti meccanici nelle tapparelle, a volte le cose possono andare storte. Fortunatamente per te, condivideremo alcuni dei problemi più comuni delle serrande avvolgibili e come risolverli. Uno dei problemi più comuni è che le serrande non si aprono o si chiudono completamente.

Come primo passo dovresti verificare se la fonte di alimentazione è effettivamente accesa. Cerca le spie che ti aiutino a indicarlo e prova ad accenderlo e spegnerlo di nuovo per vedere se questo risolve il problema. Se riscontri ancora problemi dopo aver verificato questo, puoi cercare un'altra soluzione. Questo può essere un altro problema con le serrande. Se l'otturatore è stato utilizzato costantemente per un periodo di tempo, diventa molto caldo e può eventualmente portare al surriscaldamento. Se sospetti che questa possa essere la causa dei tuoi problemi, allora potresti essere saggio dare alle tue serrande un po' di tempo per rinfrescarsi prima di tentare di azionarle di nuovo.

Le serrande automatizzate funzionano in base ai sensori di prossimità e quando questi sensori si sporcano o diventano irregolari, possono portarli a chiudersi solo a metà. Per risolvere questo problema dovrai assicurarti che i tuoi sensori siano allineati, puliti da sporco e non strutturalmente danneggiati. Dopo aver dato loro un buon controllo per vedere se questo ha risolto il problema.

Purtroppo capita che le serrande avvolgibili si guastino o non funzionino più tanto bene come prima, per questo devi chiamare subito l’assistenza

A volte possono essere semplicemente le condizioni generali delle tue serrande a causare problemi. In ambienti commerciali, l'otturatore potrebbe trovarsi sull'estremità ricevente di ammaccature e ammaccature da altri veicoli. Problemi minori non dovrebbero influire sulla funzionalità generale delle porte, tuttavia, ti consigliamo di contattare un professionista per valutare eventuali crepe o ammaccature più grandi.

Se le serrande sono ben mantenute e curate, possono essere un vero aiuto per la tua attività negli anni a venire. Se le tue tapparelle sono in difficoltà, non esitare a contattarci. Le tapparelle svolgono un ruolo importante, ma sono uno degli elementi aziendali che molti di noi danno per scontato.

Parla al servizio assistenza delle tue serrande, anche solo per saperne di più su come migliorare la sicurezza delle serrande. I tecnici esperti in questo settore sono lì proprio per aiutarti e consigliarti. Se avrai problemi seri, il tecnico verrà immediatamente a casa tua per aiutarti a risolvere il guasto abbastanza in fretta e in maniera definitiva. Questo è molto più semplice rispetto a dover cambiare tutta quanta la serranda automatizzata. Anche perché in genere un sistema come questo può costare molti soldi. Mentre con la riparazione veloce ti terresti la tua bellissima serranda avvolgibile che funziona esattamente come durante il suo periodo di fasti. E sarai felice perché tutto sarà tornato alla normalità.