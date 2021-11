In una Crissolo “natalizia”, domani, i “Mercatini sotto il Monviso”

La leggera spolverata di neve caduta sul paese nei giorni scorsi, a Crissolo, ha subito creato l’atmosfera natalizia per i “Mercatini sotto il Monviso”, in programma in paese domani, 28 novembre.

In paese il Comune ha ormai portato a termine tutti i preparativi. Sono stati puliti e sgomberati dal leggero strato di coltre nevosa. Sono stati predisposti più di 500 posti auto, per accogliere le migliaia di visitatori che ormai dal 2016 accorrono in paese per non perdersi l’evento natalizio.

I volontari, tra cui diversi Amministratori comunali, hanno anche addobbato gli angoli del paese, portando – insieme alle tradizionali “luminarie” – la magia del Natale.

Domani sono previsti più di ottanta stand espositivi, che verranno disposti all’interno delle aree pedonali del paese. Vista la grande partecipazione di espositori, il Comune ha deciso di ridisegnare la disposizione degli spazi: le bancarelle saranno disposte sia a destra che a sinistra del fiume Po.

L’appuntamento, organizzato nei minimi dettagli dall’Amministrazione comunale del sindaco Fabrizio Re, è stato lanciato nel 2016 e, forte dell’apprezzamento e dei numeri di visitatori accorsi in paese, è poi stato riproposto di anno in anno.

A seguire gli aspetti dell’evento c’è il consigliere comunale Nino Scalafiotti.

Tra gli espositori, i visitatori potranno trovare anche angoli con distribuzione di vin brulè e caldarroste.