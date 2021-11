L'ultimo weekend di novembre ricco di opportunità: primi eventi dal sapore natalizio in Granda

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Fiere autunnali, enogastronomia ed eventi natalizi

A Crissolo domenica 28 novembre ci sarà l’edizione 2021 dei “Mercatini sotto il Monviso”.

Il paese è pronto ad accogliere i visitatori, con le tradizionali “luminarie” di Natale già installate da alcuni giorni, e domenica si tingerà con i colori del Natale, mentre le recenti precipitazioni nevose renderanno tutto ancor più magico. Per la giornata sono previsti più di ottanta stand espositivi, disposti all’interno delle aree pedonali del paese. Tra gli espositori, i visitatori potranno trovare anche angoli con distribuzione di vin brulè e caldarroste. Si dovranno rispettare le norme anti-Covid, con uso della mascherina e distanziamento. Info: www.comune.crissolo.cn.it

Sabato 27 novembre appuntamento a Saluzzo con la Fiera di Sant’Andrea, manifestazione dedicata al settore agricolo. Immagine e simbolo della Fiera di Sant'Andrea sono i "pocio", le nespole, frutto tipico autunnale coltivato nel Saluzzese e in tutto il basso Piemonte. A partire dalle 8 al Foro Boario ci sarà l’esposizione di macchinari agricoli, piante e utensileria. La fiera chiuderà alle 13, in tempo per un pranzo e una passeggiata in città; nel tardo pomeriggio ci sarà l’accensione del grande albero di Natale con un flash mob con Babbo Natale.

Info: https://fondazionebertoni.it

Anche a Peveragno è in calendario la Fiera di Sant’Andrea. Domenica 28 novembre, lungo le vie del paese, ci saranno le bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli artisti di strada e intrattenimenti musicali. Prevista la distribuzione di coupete, caldarroste e tisane e la degustazione del minestrone di trippe. È in programma la mostra zootecnica degli animali con l’esposizione dei mezzi agricoli. In via Roma aprirà la 13ª edizione dell’esposizione dei presepi. Per l’occasione sarà aperto il museo Toselli-Bersezio. Alle 10 in piazza Toselli si terrà il tradizionale concerto in onore di Santa Cecilia, suonato dalla Banda musicale di Peveragno. Dalle 12 presso piazza Toselli si terrà il tradizionale pranzo di Sant’Andrea (per pranzare al tavolo richiesto il green pass). Lunedì 29 novembre, nel contesto del consueto mercato rionale, proseguirà la distribuzione di caldarroste, trippe e cupete.

Info: www.comune.peveragno.cn.it

A Mondovì domenica 28 novembre appuntamento con il mercato orto-culturale “Cavoli Tuoi”, nato dalla storica Fiera di San Martino e rimandato a questo fine settimana per il maltempo. Il salotto barocco di piazza Maggiore ospiterà i più rinomati prodotti ortofrutticoli del Piemonte, a partire dal porro di Cervere sino ai presidi Slow Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella canavesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote di San Rocco Castagnaretta. Tra le bancarelle anche produttori di derivati, marmellate e miele. A partire dalle ore 12,30 sarà inoltre possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio con un menù costituito da antiche ricette e accompagnato da un buon bicchiere di vino Dogliani DOCG. Da sabato 27 novembre torna il pattinaggio su ghiaccio a Mondovì Breo con la pista montata in piazza Cesare Battisti fino al 6 gennaio. Domenica 28 novembre ci sarà anche il mercatino dell’antiquariato e il concerto itinerante nel centro storico della Banda Musicale di Mondovì che festeggia Santa Cecilia. Info: https://lafunicolare.net/it

Sabato 27 e domenica 28 novembre torna il “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio, tradizionale appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio al coperto, nei corridoi del Forte, dove un centinaio di espositori presenteranno prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Per tutto il week end è previsto un ricco programma di appuntamenti e intrattenimento, tra cui le visite animate alla caserma Carlo Alberto con l’accompagnamento del trio di cornamusa di Vottignasco. Gli aiutanti di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini in un incredibile viaggio animato da danze, musiche e storie dal mondo. Domenica 28 novembre alla caserma Carlo Alberto a partire dalle 12, sarà possibile altresì degustare piatti della tradizione, la prenotazione è consigliata. Durante la manifestazione rimarrà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il percorso del mercatino sarà a senso unico, obbligo di Green Pass e mascherina. Info e programma completo: www.fortedivinadio.com

A Trinità è in programma la tradizionale fiera dedicata a Pocio e Bigat. Il termine Pocio indica le nespole, frutto povero introdotto in Piemonte grazie ai Romani, mentre i Bigat non sono altro che i bachi da seta, in passato ampiamente allevati nelle campagne piemontesi per la produzione del prezioso tessuto. Nell'ambito della fiera è in programma un ricco calendario di appuntamenti. Sabato 27 novembre inaugurazione alle 10, consegna del “Puciu d’or” e rinfresco. In serata, alle 20.45 al Teatro Garavagno ci sarà la commedia “Mia figlia Bellissima” con divertimento assicurato. Domenica 28 novembre si inizia dalle 8 con i creatori d’ingegno, caldarroste e vin brulè con gli Alpini, trattori d’epoca, il mercato e il campionato di battuta al coltello. Pranzo alle 12 a cura della Proloco. Non mancheranno i giochi per i più piccoli. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Info e programma completo: www.comune.trinita.cn.it

Ad Alba sabato 27 e domenica 28 novembre, prosegue l'apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, unitamente alla rassegna Albaqualità, un luogo in cui poter acquistare magnifici esemplari di Tuber magnatum Pico e prodotti enogastronomici del territorio di Langhe Monferrato e Roero. L'Alba Truffle Show continua ad accogliere le creazioni gourmet nate dall’estro sapiente di grandi firme della cucina nazionale e internazionale. Domenica 28 novembre si terrà “La Valle d'Aosta da assaporare”, un laboratorio alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, in particolare la Fontina DOP. Come ogni sabato, appuntamento alle ore 15.00 in Sala Beppe Fenoglio per l'Atelier della Pasta Fresca, a cura di Fulvio Siccardi. Proseguono anche i seminari di Analisi Sensoriale e le Wine Tasting Experience. Sempre aperto l'Alba Truffle Bimbi, un luogo di divertimento interamente pensato per bambini, senza mai tralasciare l'aspetto didattico ed educativo, in totale sicurezza. In città prosegue il doppio appuntamento con il Mercato della Terra Slow-food. Scopri tutti gli eventi su: www.fieradeltartufo.org

Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare questa domenica su: www.langhe.net

A Cervere la Fiera del Porro si terrà fino a domenica 28 novembre e per osservare rigidamente le norme di sicurezza previste, ma per garantire al tempo stesso un’esperienza in linea con quelli che sono gli standard della kermesse, gli appuntamenti gastronomici si sposteranno nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Per questa edizione sono in programma appuntamenti gastronomici a menù su prenotazione. Domenica 28 novembre appuntamento con il mercato domenicale dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per coloro che non sono riusciti a prenotare è previsto anche il servizio di asporto e i ristoranti locali proporranno un ricco menù ai porri. Info: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere

A Cuneo, sabato 27 novembre, in piazza Galimberti appuntamento con White Saturday, grande vetrina per il mondo della neve, un'occasione di visibilità per le stazioni sciistiche, i centri fondo e le loro varie attività. Il programma prevede musica, gadget, dimostrazioni sulla sicurezza in montagna, novità delle stazioni e dei centri fondo, animazione per bambini, truccabimbi e un pizzico di magia con la presenza anche di Babbo Natale. Il Villaggio Neve sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00; alle 11 è in programma la prima assoluta docufilm "La Famiglia", protagonista Marta Bassino. Alle 17.00 è previsto il talk show a cura dello speaker Paolo Mei con: Katia Tomatis, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca e Marco Albarello. Dalle 16.00 alle 18.00 ci sarà la diretta su maxischermo della discesa di Marta Bassino nello Slalom gigante femminile di Killington. L'evento è aperto al pubblico con accesso libero. Info: www.cuneoholiday.com

In Valle Maira l’Associazione Culturale Escarton rinnova la tradizione con l’allestimento del presepio all’interno degli antichi forni di Borgata Camoglieres a Macra. Il presepio è visitabile a qualsiasi ora fino a domenica 30 gennaio. Info: www.escarton.it

Domenica 28 novembre a Vernante con l’evento “Pinocchio rivive con Vernante” sono in programma tanti appuntamenti gratuiti che animeranno il centro storico. Nella Piazza dell’Ala dalle 11 alle 18 i bambini (e non solo!) potranno divertirsi con lo staff de L’Albero del Macramè con tanti giochi, un vero e proprio paese dei balocchi, per sentirsi un po’ Pinocchio! Presso il Salone della Proloco, Strada Statale 20 n. 12, alle ore 16, l’attore Paolo Tibaldi porterà in scena un intrattenimento gratuito con accesso consentito previa verifica GreenPass. Non mancheranno i mercatini natalizi. Info e programma completo: www.comune.vernante.cn.it

Musica e spettacoli

Sabato 27 novembre, alle ore 21, il Teatro Sociale Busca di Alba accoglierà lo spettacolo “Sogno o son desto” con Massimo Ranieri. Lo show è un emozionante viaggio tra interpretazioni

cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in un racconto unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo è organizzato dal Gruppo Anteprima di Alessandria, in collaborazione con l’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Info e biglietti: www.ticketone.it/artist/massimo-ranieri

La rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati da Alba Music Festival con la direzione artistica di Giuseppe Nova arriva al suo penultimo appuntamento.

Domenica 28 novembre è in programma il concerto di Alessio Bidoli, accompagnato

da Marcello Mazzoni al pianoforte. Saranno eseguite musiche di Kreisler, Beethoven e Ravel. Appuntamento alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Info su www.albamusicfestival.com

A Cherasco domenica 28 novembre appuntamento con Cine Food, il cinema che nutre, al Galateri. Il programma prevede dalle 16.30 apertura, accoglienza (per controllo green pass e

assegnazione posto per la proiezione) con distribuzione di uno spuntino a zero spreco alimentare e zero impatto ambientale. Alle 17 inizierà l’incontro con Vittorio Castellani alias Chef Kumalé, giornalista free lance e food designer, considerato il massimo esperto in Italia di world food & ethnic cuisine. A seguire verso le ore 18 la proiezione di “Bugs” di Andreas Johnsen. Da quando sono stati indicati dalle Nazioni Unite come una risorsa fondamentale per combattere la fame nel mondo gli insetti sono diventati il cibo del futuro. Il film offre un viaggio per farci capire se gli artropodi saranno la nostra salvezza. Ingresso gratuito, occorre prenotarsi.

Info e calendario completo della rassegna: www.comune.cherasco.cn.it

Al cinema Moretta di Alba prosegue la rassegna teatrale Applaausi. Domenica 28 novembre saranno gli attori Andrea Borgogno e Veronica Gallo del Fiasco a recitare, con lo spettacolo “La scuola dei grandi”, previsto per le 16.30. Ingresso gratuito, consigliato prenotare.

Info: https://business.facebook.com/teatrodelfiasco

In piazza Medford ad Alba è stato allestito il Rock Circus di Collisioni. Sabato 27 novembre alle 21 è in programma una serata gratuita dei mitici Dj Tuttafuffa con le grandi hits e le sonorità anni 80, disco music e rock'n'roll. L'ingresso è gratuito, ma va prenotato il proprio tavolo scrivendo a info@collisioni.it Info: www.facebook.com/CollisioniFestival

A Cuneo è in programma l’ultimo appuntamento dell’anno con l’Orchestra Bartolomeo Bruni sabato 27 novembre alle ore 21 al Teatro Toselli. A conclusione della Stagione Musicale “Bruni d’autunno” l’orchestra suonerà “Blumine”, un movimento cantabile del compositore tardo-romantico Gustav Mahler, seguita dalla III Sinfonia “Eroica” in Mi bemolle Maggiore op. 55 di Ludwig van Beethoven, composizione epica, dalle proporzioni grandiose, che ha come fonte d’ispirazione l’eroe Napoleone. Biglietti acquistabili online presso www.promocuneo.it

Info: www.orchestrabruni.it

A Saluzzo, per la rassegna “Salotti musicali al Monastero della Stella”, domenica 28 novembre alle 17 primo appuntamento che vedrà protagonista il Quintetto pianoforte e fiati, segnalato dal Conservatorio “G. Verdi” di Torino (Matteo Cotti, pianoforte; Niccolò Capone, flauto; Valeria Lupi, clarinetto; Francesca Cristina Chiesa, corno; Luca Vacchetti, fagotto), che eseguirà il Quintetto in do minore, Op. 52 (1820) di Louis Spohr e il Quintetto in si bemolle maggiore, Op. postuma (1876) di Nicolaj Rimskij-Korsakov. Ingresso libero, prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni

A Fossano, in occasione della festa di Santa Cecilia, la filarmonica Arrigo Boito offrirà un concerto alla cittadinanza. L’appuntamento, per chi ha prenotato, è per sabato 27 novembre alle 21 nei locali della bocciofila Forti Sani di piazza Milite Ignoto. Ingresso libero (con obbligo di Green pass). Il programma del concerto sarà interamente dedicato alle musiche dei grandi film di animazione che hanno accompagnato la fanciullezza di numerose generazioni e che, col passare del tempo, sono diventate una pietra miliare della musica da film. Dalle note di John Williams (Jurassic Park) ad Hans Zimmer (Spirit) e Alan Menken (La sirenetta), ma anche medley dei brani più famosi delle case di produzione Disney (Biancaneve e i sette nani, Topolino...) e Hanna-Barbera (I Flinstones).

Info: www.facebook.com/ArrigoBoitoFossano

Sempre a Fossano domenica 28 novembre è in programma nel pomeriggio il mercatino di Natale dei bambini. Alle 17.45, in piazzetta Duomo, ci sarà l’accensione delle luci di Natale, in concomitanza con l'iniziativa "Black Sunday sotto le luci", con negozi aperti tutto il giorno.

Info: www.comune.fossano.cn.it e https://www.facebook.com/infossano

Anche la banda musicale “Città di Bene Vagienna” si prepara a festeggiare la patrona della musica, Santa Cecilia. L’appuntamento è alle 21 di sabato 27 novembre, nella chiesa parrocchiale del paese. L’ingresso è libero; sono però obbligatori Green pass e mascherina. Nella serata la formazione musicale “In Canto” proporrà alcuni brani eseguiti “a cappella”, cioè senza l’accompagnamento musicale di alcuno strumento. Info: www.facebook.com/benevagienna

Prosegue a Saluzzo la rassegna di teatro ragazzi e bambini “Un sipario tra cielo e terra”. Domenica 28 novembre alle ore 17 al Cinema Teatro Magda Olivero lo spettacolo che andrà

in scena si intitola «Clown spaventati panettieri», rivolto a tutti, non solo ai più piccoli. Sarà un’ora all’insegna della risata e del divertimento con due buffi panettieri un po’ clown e po’ acrobati. Il biglietto ha il costo di 6 euro, ridotto a 5 euro sotto i 10 anni e gratuito sotto i 3 anni.

Per chiedere informazioni o acquistare i biglietti si può scrivere alla mail biglietteria@melarancio.com. Sarà inoltre possibili acquistare il proprio biglietto in loco: il botteghino per l’acquisto dei biglietti sarà aperto 60 minuti prima dello spettacolo.

Ulteriori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it

A Busca domenica 28 novembre alle 15,30 Cristina e Dante Bruno, accompagnati dal gruppo folkloristico della Contessa ‘d Mirafiur e ‘l so seguit, presenteranno al Teatro Civico lo spettacolo “Busca d’na vota (la Busca di un tempo)”. Nel corso dello spettacolo verranno recitate le poesie dedicate a Busca dal dottor Ernesto Francotto e da Padre Silverio Cismondi e verranno narrate le antiche leggende buschesi. Sono previsti intermezzi con balli folkloristici e la proiezione di fotografie della città. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’associazione Vivi Busca e con il patrocinio della Città, è ad ingresso libero; sono obbligatori mascherina e green pass.

Info e locandina: www.facebook.com/La-Contessa-d-Mirafiur-e-l-so-seguit

A Rittana sabato 27 novembre alle 17 al Centro Incontri, concerto esperienziale con musica e recitazione dal titolo “Come in una fiaba – Di viaggi e di eroi, di soglie, labirinti

e silenzi” interpretato da Sara Bondi. La musicista eseguirà brani tratti dal repertorio

per flauto di epoche diverse, da Telemann e Paganini fino a Piazzolla e Beeftink, intercalati

da testi ispirati all’archetipo del viaggio dell’eroe e alle poesie della scrittrice Maria

Rosaria Memoli. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/mudririttana

Iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Il Comune di Cuneo ha promosso una serie di iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Presso la Galleria Ipercoop sabato 27 novembre alle 16 è in programma la lettura dei pensieri con attori della Compagnia Teatrale il Melarancio. Sempre sabato dalle 11 alle 18 in Piazza Audiffredi, (sotto i portici in caso di maltempo) appuntamento con “Scarpe rosse…. e non solo”, momenti di riflessione collettiva “per portare la vita delle donne fuori dall’ombra”. Nel pomeriggio parteciperanno musicisti e attrici dell'Associazione Palcoscenico.

Domenica 28 novembre alle 16 presso la Sala S. Giovanni è in programma “Musica e Parole”, Concerto del Trio Louise Barbara Martinetto al flauto, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Clara Dutto al pianoforte. Letture a cura di Adele Tetamo e Alessia Dovero.

Sempre domenica alle 16.30 al Teatro Toselli è prevista la pièce teatrale “Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore” a cura degli operatori della Comunità Papa Giovanni XXIII che da 25 anni incontrano e accolgono donne vittime di violenza e tratta. Personaggi di varia umanità si confrontano sul delicato tema della donna costretta a prostituirsi. Scritto e diretto da Emanuela Frisoni. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.cuneo.it

Mondovì per dare un segnale forte di solidarietà e vicinanza alle donne che subiscono violenza, non solo fisica, ma anche psicologica ha organizzato alcune iniziative, tra cui la marcia da Breo a Piazza indossando un cappellino rosso. Grazie alle ragazze del corso di estetica del CFP-Cebano Monregalese sede di Ceva, ci sarà un "make up" point per i partecipanti. Il ritrovo è fissato per sabato 27 novembre alle 13.30, al fine di espletare al meglio tutti i controlli: per partecipare è richiesto green pass e mascherina. La marcia si snoderà in piazza Ellero, corso Statuto, piazza Martiri della libertà, via Pian della valle, via Sant'Agostino fino a raggiungere la funicolare, gratuita per i partecipanti. Ai giardini del Belvedere ristoro con the e cioccolata calda. Le offerte per i "kit" con il cappellino rosso da indossare alla manifestazione saranno devolute all'associazione Orecchio di Venere. Info: www.facebook.com/cittadimondovi

In occasione della "Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne" a Chiusa Pesio sono previsti due momenti di riflessione sulla violenza di genere. Il primo appuntamento, dal titolo "Il lavoro per rinascere dalla violenza - l'associazione EquAzione incontra la cooperativa Fiordaliso", si tiene sabato 27 novembre, alle 10 in biblioteca. Un momento di confronto e dialogo a partire dal progetto "Il Groviglio", con una mostra mercato dei prodotti confezionati dalle donne che, grazie alla cooperativa, hanno avuto la possibilità di rinascere dopo la violenza subita. Durante l’incontro, l'associazione EquAzione offre la colazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a base di prodotti del commercio equosolidale. Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 29 novembre alle 21.00, in biblioteca, con ospite la scrittrice Valentina Mira che presenta "X". Il romanzo racconta di uno stupro, in modo diretto e coraggioso: il fatto, le sue terribili ripercussioni sulla vita della ragazza che lo ha subito, il tentativo di denuncia e la ricostruzione della propria esistenza. Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it

Appuntamenti vari

A Cossano Belbo domenica 28 novembre è programmata la camminata “In autunno tra i giganti di Cossano Belbo” con menù itinerante per adulti e bambini. Viene proposta l’esperienza del Big Chairs Tour nella magica cornice della stagione dai colori più caldi dell’anno. Il percorso sarà di 7,5 km. Partenza tra le 11.00 e le 13. 30 presso Località Scorrone, SP. 31 presso la Chiesa Madonna delle Grazie. Il menù prevede vitello tonnato, polenta e salsiccia, formaggi e torta di nocciole. Prenotazione obbligatoria. Info: www.appuntamentoweb.it/in-autunno-tra-i-giganti-di-cossano-belbo-2021

A Celle Macra domenica 28 novembre, alle 14.30, dalla piazza del Municipio, partenza

dell’escursione gratuita “Passeggiando con gusto”, accompagnati da Demetrio Zema

e conclusione alla Locanda “Maraman” con degustazione di prodotti tipici. Prenotazione obbligatoria entro sabato 27 novembre. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/passeggiando-con-gusto-domenica-28-novembre-a-celle-di-macra

Sabato 27 novembre un convoglio ferroviario storico della Fondazione FS tornerà a correre sulle rotaie della “Ferrovia delle Langhe-Roero e Monferrato” nel tratto tra Alba e Neive. Il treno storico con carrozze “centoporte” degli anni ‘30 trainate da una locomotiva a vapore partirà alle 9.10 dalla stazione di Torino Porta Nuova e arriverà ad Alba alle ore 10.32. Alle 11.15, il treno storico ripartirà da Alba per raggiungere Neive e poi Canelli, percorrendo il tratto ferroviario recuperato, in particolare passando nella Galleria Ghersi, vero ostacolo alla riapertura. Ripartirà così la tratta che sarà servita da corse speciali turistiche, dopo la conclusione dei lavori per il ripristino della linea annunciata da Rete Ferroviaria Italiana. I biglietti per la corsa sono disponibili sul sito www.trenitalia.it, nelle biglietterie e self-service in stazione o presso le agenzie di viaggio abilitate.

Il treno storico ripercorrerà domenica 28 novembre il percorso della Ferrovia delle Langhe – Roero – Monferrato, un sistema di linee ottocentesche inserito da Fondazione FS nel progetto “Binari senza tempo”. Info: www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici.html

Sabato 27 novembre la stazione sciistica Artesina metterà in moto gli impianti per ricominciare a sciare. Si partirà con gli impianti del Turra e del Castellino, e si potrà sciare tutti i giorni, anche in settimana, fino a venerdì 3 dicembre. Info aggiornate su www.artesina.it e www.facebook.com/Artesina

Sabato 27 novembre, 4 e 11 dicembre sono previste tre giornate di apertura speciale della Grotta dei Dossi, all’interno del Monte Calvario a Villanova Mondovì. La Grotta più colorata d’Italia sarà a disposizione dei turisti, con tre appuntamenti speciali, che saranno attivabili tramite la

app proposta da Kalatà. Sarà possibile effettuare il giro turistico (articolato nelle 12 sale della cavità ipogea, adatto a famiglie e bambini di tutte le età). Per partecipare all’iniziativa sarà necessario prenotare e acquistare i propri biglietti tramite gli strumenti online indicati: occorre digitare il seguente link https://kalata.it/revelia/grotta-dei-dossi/ e scegliere orari e date.

Info sulla grotta: www.grottadeidossi.it

Sabato 27 novembre a Cuneo presso il Giardino naturale, in viale Angeli 81 (discesa per il Country), la Lipu organizza “Guarda che nido”, un pomeriggio (dalle 15) dedicato all’apertura e al censimento delle cassette nido esistenti nel giardino e il controllo di quelle installate a Madonna

dell’Olmo. L’appuntamento si terrà all’aperto con la necessaria prudenza dovuta

all’attuale situazione sanitaria.

Nella riserva naturale di Crava Morozzo domenica 28 novembre torna “Lo spirito del bosco”, fantastico percorso tematico per le famiglie. Lungo il sentiero che si snoda nella Riserva, i bambini accompagnati dai loro genitori incontreranno personaggi che li aiuteranno a scoprire lo spirito del bosco. L’OasiAnimata sarà disponibile per tutta la giornata (primo ingresso ore 10.00, ultimo ingresso ore 15. 00). Non è necessario prenotare. Ogni nucleo familiare potrà presentarsi all’ingresso nell’orario che preferisce (tra le 10 e le 15) e svolgerà il percorso in autonomia. Si parte dall’ingresso della Riserva lato Crava (nel comune di Rocca de’ Baldi), dove verrà consegnato ai partecipanti il kit per l’esperienza ed un librogioco.

Info: www.facebook.com/lipucuneo.giardinonaturale