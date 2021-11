Calcio Serie D: si gioca la 13^giornata nel girone A, Saluzzo sul campo del Novara

Il girone A di Serie D si appresta a vivere la 13^giornata d'andata.

Il Bra cerca un risultato positivo per rilanciarsi in classifica: al "Bravi" arriva il Sestri Levante. Partita ad altissimo coefficiente di difficoltà per il Saluzzo, sul campo della capolista Novara mentre il Fossano fa visita al Gozzano.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 28 novembre ad eccezione di Imperia-Vado (ore 15).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra- Sestri Levante (Davide Santarossa di Pordenone)

Asti-Caronnese (Gianluca Martino di Firenze)

Borgosesia-Casale (Costantino Cardella di Torre del Greco)

Chieri-Pontdonnaz (Fabrizio Pacella di Roma 2)

Varese-Sanremese (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)

Gozzano-Fossano (Angelo Tomasi di Lecce)

Imperia-Vado (Federico Olmi Zippilli di Mantova)

Lavagnese-Derthona (Stefano Grassi di Forlì)

Ligorna-Rg Ticino (Riccardo Boiani di Pesaro)

Novara-Saluzzo (Simone Pistarelli di Fermo)