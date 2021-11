È un Roberto Serniotti dai toni pacati, come sempre, ma scuro in volto quello che si presenta ai giornalisti a fine partita. Il tecnico si aspettava certamente una partita diversa dai suoi ragazzi, tanto che appena caduta l'ultima palla ha chiuso tutti negli spogliatoi: "Volevo capire se qualcuno aveva qualcosa da dire", le sue parole. Cosa si siano detti resta, ovviamente, tra quelle mura, come giusto sia.

Le risposte del coach cuneese alle nostre domande nel video a seguire: