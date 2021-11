La netta sconfitta contro Bergamo ha lasciato l'amaro in bocca anche al pubblico, ancora una volta accorso numerosissimo nonostante il pre serale festivo: erano oltre 1000 gli spettatori sulle tribune del palasport.

Il capitano di Cuneo, Iacopo Botto, è rammaricato per la brutta prestazione della sua squadra: "Quando provi a fare tante cose e gli altri ti arginano in tutto è complicato. Cose positive ne sappiamo fare, ma dobbiamo dimostrarlo anche di fronte a squadre forti come Bergamo"