Cuneo Volley, prosegue a pieno ritmo l'attività del settore giovanile

Giunti oramai alla settima giornata del settore giovanile Bam Mercatò Cuneo si può affermare che l’agenda è sempre più fitta e i risultati interessanti.

Vincente l'anticipo infrasettimanale per l’Under 17 Rossa di coach Revelli, che mercoledì sera ha portato a casa 3 punti dalla trasferta ad Asti e ieri sera ha messo in scena un vero spettacolo nel Derby Under 19 disputato al PalaITIS contro la compagine Rossa diretta da coach Vergnaghi. Ad aggiudicarsi il match i fratelli maggiori della BAM Mercatò Cuneo Rossa, ma solo al termine di un incontro molto bello; i giovani stanno crescendo e cimentarsi nel campionato di categoria superiore sta dando i suoi frutti.

Ecco l'agenda degli aquilotti per il weekend:

SAB 27 • ore 15.30

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟱

Cuneo Bianca VS Villanova/vbc Mondovì -> Pala ITIS

SAB 13 • ore 18.00

𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗖

Bam Mercatò Cuneo VS Rabino Sport Valchisone -> Pala ITIS

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟱

Revolution Asti VS Cuneo Rossa-> Asti

DOM 28 • ore 10.30

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟳

Cuneo Bianca VS Mercatò Alba -> Pala ITIS

Volley Savigliano VS Cuneo Verde-> Savigliano

Anticipo infrasettimanale - MER 01 DICEMBRE • ore 21.00

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟵

Villanova/vbc Mondovì VS Cuneo Rossa -> Villanova Mondovì

Le partite sono finalmente a porte aperte, ma a capienza limitata, pertanto tutte le partite casalinghe del settore giovanile cuneese, disputate al Pala ITIS, continueranno ad essere trasmesse in diretta sul canale YouTube “CUNEO VOLLEY TV” -> www.youtube.com/c/CuneoVolleyTV per dare la possibilità a tutti coloro che non potranno essere presenti in palestra, di poter vedere i nostri giovani atleti giocare.