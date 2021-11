I Vigili del fuoco al lavoro a Crissolo per l’incendio di una canna fumaria

Le squadre dei Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo sono intervenute, nella serata di ieri (sabato) a Crissolo, allertate per l’incendio di una canna fumaria.

L’allarme è giunto alla centrale operativa di corso De Gasperi, a Cuneo, poco prima delle 23.

È stato disposto l’intervento delle squadre, per domare le fiamme, generatesi in una canna fumaria di uno stabile in pieno centro paese.

I Vigili del fuoco hanno dapprima estinto il rogo, e poi valutato le condizioni di sicurezza della canna fumaria.