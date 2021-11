"Forte impegno e legame con il territorio": la nota del centrodestra per le elezioni provinciali

Nella mattinata di ieri (sabato), il centrodestra cuneese, unito a rappresentanze civiche, ha presentato la propria lista per le elezioni di secondo livello della Provincia di Cuneo previste per il 18 dicembre prossimo.

"Un importante momento di democrazia ma soprattutto un forte impegno e legame con il territorio che da sempre ci contraddistingue - commentano i segretari provinciali Giorgio Maria Bergesio, Maurizio Paoletti e William Casoni - Con il nome della lista abbiamo inoltre voluto testimoniare la crucialità dell'attuale momento, caratterizzato da importanti sfide che dovrà affrontare la Provincia, quali le opportunità collegate al PNRR.

Il tutto in stretta interrelazione con gli amministratori cuneesi, convinti che l'unione possa rappresentare un valore aggiunto per la nostra Granda: oltre 2000 tra sindaci e consiglieri comunali che si adoperano quotidianamente per la nostra Terra.

Un segnale di Comunità che vuole anche guardare al futuro, alla sburocratizzazione e alla necessaria esigenza di un rilancio".

Dodici i nominativi della lista, rappresentativi delle principali aree del cuneese ed espressione anche di realtà civiche: Massimo Antoniotti, Marco Bailo, Isaac Carrara, Roberto Cilluffo, Annalisa Ghella, Simona Giaccardi, Sharon Giraudo, Dario Nero, Antonio Panero, Federica Raviolo, Stefano Rosso, Graziella Viale.