Gioventù Nazionale in piazza con Fratelli d’Italia a Saluzzo

Il 4 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, a Saluzzo, in corso Italia, sarà presente un gazebo di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale.

Interverranno il coordinatore cittadino del partito Mario Pinca, il coordinatore cittadino dell’organizzazione giovanile Saluzzo Matteo Peirone e il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti. L'iniziativa si pone nel solco della campagna di tesseramento, tuttora in corso.

“Siamo entusiasti di portare avanti questa iniziativa: l’importanza del tema del tesseramento serve per continuare a radicarci sul territorio.

Partire per tempo e arrivare organizzati alle comunali è sinonimo di serietà ed affidabilità” dichiara Matteo Peirone.

“Sono fiero di essere al fianco degli attivisti di Gioventù Nazionale per la giornata di sabato. Saremo in piazza Corso Italia, fronte Corona Grossa, per essere vicino alla cittadinanza ed invitare i giovani ad avvicinarsi sempre più verso il mondo della politica” dichiara Mario Pinca.