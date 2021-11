Ottimo successo per la colletta alimentare di Rifreddo

E’ andata davvero bene la giornata della Colletta alimentare di Rifreddo.

Sono state, infatti, oltre 80 i chilogrammi di derrate alimentari che i volontari, guidati dalla consigliera Rolando Cristina, hanno raccolto presso i punti vendita del paese. Una giornata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che si è dichiarata convinta che dar la possibilità alla gente di donare parte della propria spesa sia un bel modo per dimostrare sensibilità verso chi purtroppo non è fortunato come noi ed anzi non ha nemmeno di che sfamarsi.

“Siamo - ha spiegato Cristina Rolando - molto contenti del risultato ottenuto quest’anno. Ed in particolare ci fa piacere notare come la gente di Rifreddo si sia dimostrata sempre molto generosa. Ci tengo poi a ringraziare i volontari che mi hanno seguito in questa iniziativa ed in particolare Caterina Paseri che per tutta la giornata è stata con me difronte agli esercizi commerciali. Un ringraziamento doveroso perché, senza di loro aiuto, sicuramente non avremmo potuto raccogliere tutti questi viveri”.

Insomma un’iniziativa locale riuscita che permetterà al Banco Alimentare di avere qualche chilo di cibo in più e che sicuramente ha smosso le coscienze dei rifreddesi.