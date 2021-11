Calcio Serie D: tris Bra, Sestri Levante al tappeto

Rotonda e convincente vittoria per il Bra che torna ad assaporare la gioia dei tre punti battendo 3-0 il Sestri Levante. Dopo un avvio di gara contratto i ragazzi di Floris trovano il vantaggio con Sia per poi scatenarsi nella ripresa, trascinati da un ottimo Marchisone (doppietta). Decisivo, quando chiamato in causa, il portiere classe 2002 Roscio.

LA CRONACA

Meglio gli ospiti in avvio, con Podda e Bonaventura molto attivi sull'out destro del campo. La squadra di Floris non lesina impegno ma fatica a rifornire la coppia offensiva, sia centralmente che attraverso le fasce laterali. Alla prima vera occasione, poco dopo la mezz'ora, il Bra passa in vantaggio. Alfiero riceve sulla sinistra, converge verso il centro e serve Sia che si sistema il pallone e batte Tozaj con una precisa conclusione di mancino, 1-0. Padroni di casa nuovamente insidiosi al 42'. Corner di Marchisone, Quitadamo di testa anticipa tutti ma non inquadra la porta. Allo scadere di frazione Sestri ad un passo dal pari. Pane colpisce di prima intenzione sugli sviluppi di un angolo, palla fuori di un soffio a Roscio battuto. Squadra a riposo dopo un minuto di recupero.

La ripresa si apre con un tentativo ospite: Podda al volo, Roscio salva la sua porta. Ancora Roscio protagonista al 12'. Mesina, lasciato solo al centro dell'area, calcia a colpo sicuro su un traversone proveniente da destra ma trova la miracolosa opposizione del giovane portiere braidese. Al 59' i giallorossi raddoppiano. Marchisone sigla il suo primo gol stagionale con uno splendido tiro a giro che non lascia scampo a Tozaj, 2-0. Dieci minuti più tardi c'è ancora gloria per Marchisone che firma la doppietta personale sfruttando una fortunosa deviazione: Tozaj è fuori causa, 3-0. Bra sul velluto, Sestri Levante al tappeto: Alfiero sciupa il 4-0 calciando sul portiere in disperata uscita. La partita si chiude (dopo una traversa di Fenati) con la vittoria dei padroni di casa, la quinta in campionato. Per il Sestri passo falso dopo due vittorie di fila (Imperia e recupero con il Saluzzo).

TABELLINO

Bra (3-5-2): Roscio, Daqoune, Tos, Quitadamo; Magnaldi, Sia, Capellupo, Tuzza, Bongiovanni; Marchisone (75' Masawoud), Alfiero (85' Ferla). A disp: Coria, Rossi, Cervillera, Todisco, Cinquemani, Veneziano, Barbuto

Sestri Levante (3-4-2-1): Tozaj, Pane, Maffezzoli (60' Gaddini), Grosso (64' A.Ferretti); Sakaj (70' Cuneo), Fenati, D'Ambrosio, Podda; Gonella (70'Bianchi), Bonaventura (60' Costa); Mesina. A disp: Salvalaggio, Parlanti, J. Ferretti, Furno,

Gol: 33' Sia, 59' Marchisone, 71' Marchisone

Ammoniti: Gonella, Magnaldi

Arbitro: Davide Santarossa di Pordenone, assistenti Cristiano Annoni e Thomas Vora di Como