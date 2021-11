Lpm Bam Mondovì-Albese Como 3-1, Alessia Populini: "Eravamo tutte cariche...siamo una grande squadra" (VIDEO)

Gara spettacolare ed emozionante, quella tra la Lpm Bam Mondovì e la Tecnoteam Albese Volley Como. Le Pumine di Solforati sono riuscite a imporsi per 3-1, al termine di una gara combattuta e ben giocata, per un successo ottenuto contro un avversario che ha confermato di essere solido e in gran forma.

Difese speculari e Puma che ha saputo mostrare i muscoli nei momenti importanti. Prova positiva di tutte le Pumine, compresa la schiacciatrice Alessia Populini (17 punti), eletta MVP dell'incontro. Ecco il suo commento, raccolto al termine del match: