Volley, A1F. Cuneo-Monza 2-3, capitan Signorile furiosa: "Dobbiamo trovare al più presto una soluzione" (VIDEO)

Si presenta in conferenza stampa arrabbiata e non le manda a dire Noemi Signorile. Il capitano della Bosca San Bernardo Cuneo non cerca alibi: "Sono nera. Facciamo dei set belli ed altri nei quali non siamo in partita. Ci sarà un motivo, dobbiamo trovare la soluzione - dice - Eravamo lì per portare a casa il risultato invece la discontinuità ci ha di nuovo penalizzate".

Signorile non vuol sentir parlare delle difficoltà di alcune compagne, come le due opposto le quali hanno fatto molta difficoltà a passare contro Monza: "La pallavolo è un gioco di squadra, può succedere che qualcuno non sia in stato di grazia, debbono essere gli altri a sopperire".

