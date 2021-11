Volley, A1F. Terzo tie break consecutivo perso da Cuneo, coach Pistola: "Non sono giustificabili certi black-out" (VIDEO)

La maledizione del tie break continua per la Bosca San Bernardo Cuneo: dopo quelli raggiunti e persi con Conegliano e Chieri, la squadra di Andrea Pistola si è arresa anche a Monza.

Stavolta con un rammarico in più: non aver saputo approfittare dello sbandamento subìto dalle lombarde dopo che avevano perso per infortunio la palleggiatrice Orro all'inizio del quinto set. Avanti 4-1, le cuneesi hanno perso la testa e, commettendo un'imperdonabile serie di errori, sono state surclassate.

"Continuiamo ad alternare buoni momenti ad altri di vuoto totale, che non sono giustificabili - si rammarica Pistola - Ingiustificabile anche subire un parziale di 8-9 punti nel tie break quando eravamo avanti 4-1".

Le sue parole nel video a seguire.