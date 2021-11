Bella storia: sei dirigenti sportivi di Bra hanno lanciato Multisport (foto)

Atletica, basket, tennis, mini-hockey, twirling, ginnastica artistica: in una parola Multisport.

Si chiama così la nuova sinergia nata la scorsa estate da un’idea di Zino Puci e perseguita da sei dirigenti sportivi di altrettante discipline, che hanno come quartier generale lo storico Palazzetto dello sport di Bra in viale Risorgimento, 31/A. Un’esperienza immersiva dove bambini possono cimentarsi in diverse attività ed aumentare così la consapevolezza delle proprie abilità e capacità motorie. All’ennesima potenza.