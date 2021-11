"Afghanistan - La Resistenza delle donne", a Boves le testimonianze con Emmaus e Scuola di Pace

Durante la serata verrà presentata anche la raccolta fondi natalizia per iniziative di solidarietà per la popolazione afghana e i profughi della rotta balcanica.

Spiega l’associazione Emmaus: “La nostra Associazione collabora da 20 anni con il CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane), l’Organizzazione italiana nata per sostenere le forze afghane, in particolare le associazioni femminili, che si battono per la democrazia e il riconoscimento dei diritti umani e civili. In tutti questi anni, abbiamo ricevuto informazioni dirette sulla situazione in Afghanistan ospitando più volte a Piadena esponenti del RAWA (l’organizzazione rivoluzionaria delle donne afghane) e abbiamo sostenuto economicamente le lotte di queste donne e le loro attività nella gestione di orfanotrofi e scuole. Le drammatiche notizie di queste settimane purtroppo non ci sorprendono più di tanto. Come non ci sorprende l’atteggiamento tiepido dei Paesi europei nell’offrire tutto il sostegno necessario alle donne e agli uomini che si sono maggiormente esposti e che ora rischiano la rappresaglia dei talebani”.