Con i fondi del Pnrr Priocca rifà i marciapiedi nel centro storico

Ammontano a 200mila euro i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) in arrivo a Priocca quale fondo per la manutenzione e sicurezza stradale del territorio comunale.



L'intervento messo in agenda dal Municipio riguarda il terzo lotto del rifacimento dei marciapiedi di via Umberto I, per un tratto che andrà a interessare la parte finale della via che attraversa il centro storico. Il progetto è a cura degli uffici comunali. Con tutta probabilità i lavori saranno predisposti nella primavera 2022.



"É una bella soddisfazione, non ce la aspettavamo – commenta il sindaco Marco Perosino -. Con questo contributo andremo a realizzare un intervento molto utile che prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche".