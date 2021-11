L'albese Ferrero sempre al primo posto nella lista dei desideri dei neolaureati

“Universum Most Attractive Employers Italy 2021”: tra le aziende dei desideri per i giovani professionisti italiani la Ferrero dolciaria si conferma tra quelle più ambite anche nella sesta edizione di questa ricerca che ha coivolto più di 15 mila giovani lavoratori provenienti da 35 settori e 88 gruppi occupazionali presenti in Italia. Racconti di vita sotto il punto di vista di carriera e datori di lavoro, e la classifica è ancora una volta molto interessante.

Concentriamoci sull’azienda di Alba conosciuta in tutto il mondo per scoprire in che posizione di classifica si trova secondo i giovani provenienti da diversi settori di studio.



I laureati in Economia posizionano la Ferrero al primo posto tra le aziende più ambite, davanti a Google e Intesa Sanpaolo che salgono sul podio.

Nella graduatoria STEM la multinazionale della Nutella sale al secondo posto dietro solo a Google e davanti a Enel.

I laureati in facoltà umanistiche posizionano la Ferrero al quarto posto, ai piedi del podio dietro a Mondadori, Google e RAI.

Primo posto per i laureati in materie giuridiche: la Ferrero è leader davanti a Intesa Sanpaolo e Luxottica.

Le classifiche sono state create seguendo criteri ben precisi che hanno delineato i vari profili basandosi sui seguenti parametri che i giovani vorrebbero trovare in un’azienda: lavoro stimolante, apprendimento e sviluppo professionale, salario base competitivo, meritocrazia, traguardi stimolanti, opportunità di leadership, rispetto per la persona, patti chiari di carriera, sviluppo creativo e dinamico del lavoro, incoraggiare alla vita lavorativa.