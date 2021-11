L'Avis Bra si prepara al Natale con un pensiero speciale per i donatori

In occasione delle imminenti feste natalizie, l'Avis Bra vuole omaggiare i propri donatori con un pacco dono che li accompagni durante questo tempo unico di festa e riflessione.

“La nostra confezione Natale contiene alcuni prodotti del territorio forniti da artigiani e aziende locali - afferma Patrizia Piu, presidente dell'Avis Bra - È un gesto semplice ma concreto per ringraziare i nostri donatori per il sostegno e per il contributo essenziale che ognuno di loro apporta alla nostra associazione. Il dono di sangue, plasma ed emoderivati è prezioso e contribuisce a rendere il nostro abitare questo tempo più umano. È un atto di altruismo, di gratuità e di attenzione verso il prossimo che noi, come Avis Bra, vogliamo riconoscere, valorizzare e premiare”.

Sarà un pacco "dolcissimo" composto da una confezione di paste di meliga di Pasticci'AMO BRA, nocciole tostate dell'azienda LIFE di Sommariva Perno e un sacchetto di cioccolatini dell'azienda Baratti&Milano. All’interno del pacco anche l’originale calendario Avis 2022, insieme ad una cartolina di auguri realizzata ad hoc dall'artista Francesca Semeraro.

“Il mio personale augurio per quest'anno che giunge al termine e per l'anno nuovo ormai alle porte - prosegue Patrizia Piu - è che i nostri associati possano trovare ogni giorno l'entusiasmo di donare con il sorriso, in modo disinteressato, perché il dono è la via privilegiata attraverso la quale si può raggiungere una felicità piena”.

Tutti coloro che hanno effettuato almeno una donazione di sangue o plasma durante il 2021 e tutti i pensionati Avis Bra sono invitati a ritirare il pacco natalizio sabato 11 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 presso il centro polifunzionale Giovanni Arpino. Chi è impossibilitato al ritiro in questa giornata, potrà recarsi presso la sede dell'associazione Avis Bra in via Vittorio Emanuele II nr. 1, nelle giornate di apertura, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. I pacchi non ritirati entro tale data verranno destinati ad associazioni di volontariato del territorio.

Sempre nella giornata del 11 dicembre al Polifunzionale, dalle 17.00 alle 19.00, ci sarà un momento pubblico per lo scambio di auguri a tutti i donatori, nel quale verrà effettuata la consegna delle benemerenze e delle borse di studio per gli studenti diplomati e generosi!

Sarà inoltre l’occasione per la presentazione ufficiale del calendario Avis 2022, con le stampe delle foto scelte e con la consegna al vincitore del contest di una Tessera Musei. Ringrazieremo anche i tanti sponsor che hanno supportato questo progetto.

L’accesso al polifunzionale di Piazza Arpino per l’evento delle 17.00 sarà consentito solo a seguito di verifica del green pass; dovrà inoltre sempre essere indossata la mascherina.