Mondovì celebra Dante con la "Serata in cattedrale...A riveder le stelle"

A coronamento delle iniziative per celebrare i 700 anni dalla morte del Divin Poeta, domenica 5 dicembre alle ore 16 in Sala Ghislieri (via Francesco Gallo 3, Mondovì Piazza) il Prof. Stefano Casarino tratterà il tema della donna in Dante (Tre donne intorno al cor mi son venute) e don Andrea Rosso affronterà in chiave teologica il rapporto umano/divino (Dante: l’uomo alla ricerca dell’amor che move il sole e l’altre stelle).

La particolare giornata dantesca sarà arricchita e allietata dagli interventi musicali del Coro Laus Iucunda.

Tutta la cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati a partecipare, come pure a visitare la mostra dantesca, ubicata nel chiostro del liceo Vasco-Beccaria-Govone e nella Cattedrale, che continuerà ad essere aperta al pubblico sino a domenica 12 dicembre.