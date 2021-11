Oggi calma piatta al centro vaccinale di Borgo che sabato mattina è stato preso d'assalto

Stamattina, lunedì 29 novembre, la situazione al centro vaccinale di Borgo San Dalmazzo era tranquilla. Alle 9.30 c'era un po' di coda all'interno ma nessuno ad aspettare fuori nel parcheggio.

Niente a che vedere con il marasma di sabato mattina quando si sono presentati in massa all'ingresso di Palazzo Bertello. Alle 8.30 c'arano un centinaio di persone, quasi tutte per la terza dose che era ad accesso libero.

Tanto che è stato richiesto l'intervento di carabinieri e polizia municipale per calmare gli animi. Non è successo nulla di grave. Si è trattato di un intervento preventivo per evitare che la situazione degenerasse. C'è stato un po' di malumore da parte di qualcuno che sperava di fare il vaccino e non ce l'ha fatta.

Era prevedidibile che le code aumentassero. Complice la notizia del Super Green Pass, la chiusura del centro vaccinale al Movicentro di Cuneo e l'ultimo giorno di accesso libero alle terze dosi. C'è ancora un foglio appeso all'ingresso datato 27 novembre: “Oggi le dosi per l'accesso libero sono terminate. Si incrementeranno le linee vaccinali. Si consiglia di prenotare sul sito ilpiemontetivaccina.it o al numero 0171/078690”.

Da oggi, lunedì 29 novembre, gli accessi diretti alla prima dose saranno dalle 8.30 alle 10.30, dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì).