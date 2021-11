Sabato 4 dicembre a Cuneo i vigili del fuoco della Granda festeggiano la loro protettrice Santa Barbara

In occasione della festa di Santa Barbara, che si celebra il 4 dicembre, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo celebrerà la ricorrenza presso la caserma di corso De Gasperi.

La cerimonia non sarà aperta alla città, come da tradizione. La partecipazione sarà solo su invito.

Non ci sarà nemmeno il classico saggio dimostrativo. La cerimonia prenderà il via alle 10.15 con l'arrivo delle Autorità e la deposizione delle corone in onore dei caduti da parte del prefetto di Cuneo; ci sarà il momento dell'alzabandiera, la Santa Messa, il saluto del comandante e un breve video che ripercorrerà il 2021 dei vigili del fuoco della Granda, impegnati, quest'anno, in tantissimi incidenti stradali.

La cerimonia prevede anche la premiazione di due vigili del fuoco.