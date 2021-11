"Scarpe rosse e non solo": a Cuneo una performance di teatro civile per la giornata contro la violenza sulle donne

Sabato 27 novembre, in largo Audiffredi a Cuneo, alcune allieve di Palcoscenico Performing Arts Center di Cuneo, in collaborazione con Telefono Donna, hanno dato vita ad una performance teatrale per la Giornata contro la violenza sulle donne.

Guidate dall'insegnante della scuola Francesca Elena Monte, hanno letto alcuni passi delle storie scritte da Serena Dandini, "ferite a morte", donne ammazzate che parlano in prima persona di ciò di cui sono state vittime, il femminicidio.

La performance dal titolo 'scarpe rosse e non solo' prevedeva anche un possibile contatto con i passanti, per sensibilizzarli al tema. E' questo il senso del teatro sociale, fatto per strada, proprio con la finalità di arrivare a più persone possibili trasmettendo un messaggio.