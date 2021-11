Tutto pronto per una nuova edizione dei Presepi di Cherasco da visitare (e votare) lungo il viale Napoleonico.

In merito, gli organizzatori hanno diffuso alcune informazioni importanti: i presepi staranno all’aperto e saranno esposti per tutto il periodo natalizio alle intemperie; dovranno essere costruiti e posizionati in modo da non essere spazzati via dal vento; durante l’allestimento del proprio presepe ognuno avrà cura di non incidere o rovinare assolutamente nessuno dei platani secolari del viale, preziosi monumenti e patrimonio naturalistico della città.