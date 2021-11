Giovedì 2 dicembre il neo gruppo della pianura del Saviglianese di Insieme incontra il territorio al Castello di Monasterolo di Savigliano

Il neo gruppo territoriale dell’area del Saviglianese dell’Associazione Culturale Insieme si presenta alla sua zona di riferimento con il suo coordinatore, Alberto Fissore, geometra di Marene e consigliere dell’associazione. Giovedì 2 dicembre alle ore 18.30 presso il Castello di Monasterolo di Savigliano si svolgerà l’incontro con alcuni sindaci del territorio, al quale sono invitati a partecipare anche cittadini e tutti coloro che a vario titolo hanno un ruolo negli enti e corpi intermedi.

Sarà l’occasione per parlare di sinergie ed opportunità comuni, dai servizi in genere, al cittadino, al turismo di pianura, e per stimolare un confronto costruttivo e più completo possibile; modera Paolo Biancardi, giornalista de “Il Saviglianese”.

"Questa è la presentazione ufficiale del nuovo gruppo del Saviglianese di Insieme - afferma Alberto Fissore - e abbiamo voluto farla affrontando un tema che fosse interessante e concreto per il territorio.

Per questo è venuto spontaneo invitare i Sindaci, perché sono coloro che hanno indubbiamente “il polso” della zona, vicinanza e sensibilità, e quindi il dialogo con loro potrà essere stimolante e proficuo, passando anche sui vari livelli di amministratori e loro collaboratori.

Non solo con loro, ma anche con il privato cittadino, che può così venire a conoscenza di iniziative, sinergie, collaborazioni che sono nate in passato o si stanno sviluppando nella nostra area di pianura".