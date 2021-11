Itis Mario Delpozzo: la specializzazione di Elettrotecnica

Il Diplomato Industriale per l'Elettrotecnica, in generale, è in grado di analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; sa gestire azioni di salvaguardia e uso efficiente dell’energia, la centralizzazione del controllo, l’automazione dei processi e il monitoraggio costante dei sistemi.

Inoltre è in grado di affrontare le nuove esigenze che caratterizzeranno la città e l’industria del futuro (Building Automation, Energy Monitoring Systems, Energy Management, Smart Grid). Non ultime le conoscenze sull’utilizzo industriale dei DRONI, frutto di una vera e propria sinergia tra l’Elettrotecnica, la Robotica e la Meccatronica.

Il diplomato in Elettrotecnica trova facile inserimento nel mondo del lavoro e può accedere con successo ai corsi di Laurea di 1° e 2° livello, specificatamente in area scientifico-tecnologica (Politecnico).

Per maggiori informazioni: http://orientamento.itiscuneo.edu.it oppure il sito istituzionale www.itiscuneo.gov.it