Le donne di Giacomo Puccini a "Il Tempo Ritrovato"

Dopo il successo dei primi due incontri, è in calendario l’appuntamento di domani, martedì 30 novembre nella sala tematica de Il Quartiere, nella ex Caserma Musso per la rassegna “ Il Tempo Ritrovato Incontri ed esperienze per l'Università degli adulti".

"Le donne di Puccini" il titolo in cui verrà presentata una carrellata delle principali protagoniste delle opere del compositore. Un'analisi, attraverso ascolti di spezzoni di opere, volta a raccontare la straordinaria capacità del compositore di Torre del Lago di tratteggiare l'universo femminile.

A guidare in questo percorso il prof. Diego Ponzo, musicologo, docente di cultura musicale al Liceo Bodoni e membro dello staff del Centro Studi dell'Istituto Beni Musicali del Piemonte. L'incontro, avrà luogo dalle 16 alle 17.30.

La prenotazione e la compilazione del modulo di adesione presso l'Ufficio Turistico e presso al Biblioteca Civica. Sarà comunque sempre possibile compilarlo il giorno degli incontri.

L'ingresso è gratuito ma con obbligo di Green Pass. Per maggiori informazioni: tempo.ritrovato@itur.it, info@visitsaluzzo.it (Tel. 0175/46710).