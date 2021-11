Scegli una scuola che ti valorizza, ti segue e ti forma per la vita e per il lavoro

Ti insegniamo a lavorare in modo innovativo, coinvolgente, laboratoriale e focalizzato sull'apprendimento del saper fare e del saper essere, in continuo contatto con il mondo del lavoro.

Dopo la terza media, per assolvere l'obbligo formativo, è possibile sceglier un percorso di qualifica triennale.

3 Centri di formazione e 6 mestieri!

A Cuneo: visita la scuola prenotando al 0171-693760

A Dronero: visita la scuola prenotando al 0171-918027

A Verzuolo: visita la scuola prenotando al 0175-86471

La collaborazione continua tra AFP e mondo delle imprese è il nostro punto di forza e costituisce la base dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi.

Presso ogni Centro è presente uno sportello di servizi al lavoro, che orienta e segue gli allievi nella ricerca attiva di un’occupazione. I nostri corsi sono totalmente gratuiti finanziati dalla regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo.

“Ci prendiamo cura dei nostri ragazzi, li formiamo per la vita e per il lavoro e li inseriamo in aziende del nostro territorio: le nostre aziende madrine, che ci aiutano a formare i nostri ragazzi” - spiega il Direttore Generale Ingrid Brizio -“in questo momento storico, ci sembra veramente un’ ottima scelta, considerando anche il grande fabbisogno di operai specializzati ricercati dalle imprese artigiane e dalle micro, medie e grandi imprese. I nostri ragazzi sono seguiti con molta attenzione sia dal punto di vista umano e relazionale che da quello professionale; i nostri formatori, accuratamente selezionati sono motivati, preparati e svolgono una importante funzione educativa. AFP è davvero una garanzia di successo per i giovani del domani”.