Calcio Serie D - Il Bra torna alla vittoria, Floris: "Mai mancata la determinazione, non cambierei nessuno dei miei giocatori" (VIDEO)

Il Bra torna a sorridere. Con il Sestri Levante i giallorossi hanno conquistato una vittoria che mancava da cinque giornate (2-1 sul campo del Borgosesia), in casa dallo scorso 6 ottobre, 2-0 al Fossano.

Prestazione convincente della squadra di Floris che in sala stampa ha elogiato i suoi, specificando come in altre circostanze meritassero maggiore fortuna.

Nel video le dichiarazioni post partita del tecnico e di Sia, autore del gol che ha aperto le marcature (primo stagionale per il centrocampista), prima della doppietta di Luca Marchisone