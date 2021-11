A Prato Nevoso riaprono tutte le piste dal 3 dicembre. E da domani si scia in notturna

La stagione di Prato Nevoso debutta in pieno stile. Dopo le prime aperture nel week end, che ha regalato un pienone di presenze, la stazione del Mondolè si prepara ad aprire tutto il suo comprensorio.

Domani, martedì 30 novembre, torna a riaccendersi uno dei primi impianti in Italia per lo sci di notte. Il notturno di Prato aspetta gli sciatori tutti i martedì, venerdì e sabato dalle 20 alle 23. Per un divertimento che continua anche al calare del sole e che illuminerà le montagne per tre sere la settimana.

Venerdì 3 invece spazio al tutto aperto: con tutte le piste che tornano in funzione nell’intero comprensorio. Perfettamente innevate non solo grazie all’ultima nevicata ma anche grazie all’abbassamento delle temperature di questi giorni. Gian Luca Oliva, ad della Prato Nevoso spa: “Il clima rigido ci ha consentito di programmare un innevamento che sta regalando una neve meravigliosa su tutte le piste. La nostra stazione è dotata di un sistema in grado di garantire una neve su misura, perfetta e compatta: siamo orgogliosi di poter dunque annunciare che da venerdì si potrà sciare in tutta Prato Nevoso. Pronti per la settimana della grande Open season che quest’anno si arricchirà di eventi culturali, grandi appuntamenti e iniziative inedite”.