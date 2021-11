A Boves grande serata di musica con il concerto "Stare bene" del cantautore Andrea Giraudo

Un grande evento all’insegna della musica si svolgerà sabato 11 dicembre alle 21,30 all’Auditorium Borelli (ingresso libero sino a esaurimento posti).

Andrea Giraudo, accompagnato da Fabrizio Casciola alle percussioni, si esibirà in una tappa del nuovo tour teatrale legato all'album "Stare bene" (uscito il 18 gennaio 2019) per regalare al pubblico bovesano ore intense di grande musica, sport e poesia. Nell’occasione verrà infatti presentato anche il nuovo brano "Un cuore solo": un inno dedicato ad una Leggenda del calcio italiano, il Torino Football Club.

Giraudo, cantautore cuneese, compositore nel brano canta queste parole: “Sai, fin da quando ero bambino, ho nel cuore una farfalla... un aereo e una collina, ma la leggenda ancora parla…”. E descrive com'è nata l'idea: "Il Toro è da sempre nel mio cuore. In questo brano, armonia e fede calcistica si sono incontrate e anche nel video si proietta la passione, attraverso lo sguardo dei giovani protagonisti, che muove il popolo granata, figlio di Campioni indimenticabili, di 5 scudetti consecutivi e di vittorie internazionali, a credere in un futuro migliore per la nostra squadra".

Nella sua ventennale carriera Andrea Giraudo ha collaborato con Tony Esposito nel singolo “Virgole in pasto” e ha partecipato con successo a diverse manifestazioni tra cui il Pistoia Blues Festival, ottenendo ottimi riscontri. È stato ospite al Club Tenco a Sanremo e ha partecipato a diversi programmi in RAI.

Artista difficilmente catalogabile, è un bluesman, ma anche un pianista di razza, un compositore e un cantautore. La sua musica ha groove, un'impronta soul, ma i suoi brani si inseriscono perfettamente nella grande tradizione italiana, quella ad esempio di Conte, Battisti e Jannacci. Nei live lo spettacolo è la sua musica, canzoni che si fanno ricordare, in una condivisione e scambio continuo di emozioni tra il pubblico e il palcoscenico.

Nella stagione 2019/2020 ha suonato in luoghi simbolo della canzone di qualità: il Bravo Caffè club di Bologna, l'Arena Live Festival di Cuneo, l’Arciliuto e il live club “Na Cosetta” di Roma a fianco di Dario Ballantini.