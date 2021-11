A Mondovì niente sfilate di Carnevale nel 2022

Troppo rischioso, in osservanza dell'andamento della pandemia, pensare di organizzare le tradizionali sfilate dei gruppi e carri allegorici per le vie di Breo.

Niente sfilate di Carnevale a Mondovì per il 2022. E' questa la decisione intrapresa negli scorsi giorni, di concerto tra comune e gli organizzatori dell'evento che era andato in scena l'ultima volta nel 2020, pochi giorni prima dell'esplosione della pandemia e del lockdown.

"Durante l'incontro utile per verificare la fattibilità dell'edizione 2022 del Carlevè" - spiegano in una nota congiunta dal municipio e dall'associazione - "sono stati approfonditi i vari aspetti della manifestazione alla luce delle attuali norme di sicurezza legate alle conseguenze della pandemia da covid 19. È risultata evidente l'impossibilità ad organizzare le tradizionali sfilate dei carri di Carnevale stante il perdurare della crisi pandemica. Tuttavia, al fine di tutelare la tradizione storica della manifestazione, si è convenuto di dare vita ad alcune manifestazioni collaterali che garantiscano la continuità del Carlevè anche in un periodo così complesso. Tali iniziative verranno comunicate congiuntamente nelle prossime settimane, così da verificare l'evolversi della situazione sanitaria".