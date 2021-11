Cuneo, il quartiere San Paolo e le sue panchine: inaugurata quella Rossa e presentata quella delle Parole

Giovedì 25 novembre è stata una giornata importante per un gruppo di giovani attivi con la BOA sul quartiere San paolo. Nella giornata dedicata alla lotta alla violenza contro le donne è stata inaugurata la 25^ panchina Rossa nel Comune di Cuneo, proposta dalle volontarie di Amici delle Biblioteche e della lettura ODV e colorata dai giovani del quartiere. La panchina infatti è dislocata all’interno dei giardini Primo Levi, adiacenti il centro commerciale e la biblioteca Cuneo Sud, polo centrale della vita comunitaria del quartiere San Paolo.



Il progetto delle Panchine Rosse, elaborato all’interno di Laboratorio Donna (gruppo di lavoro coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo), consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate in città, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Le panchine hanno inoltre incisi su una targhetta i contatti delle associazioni di riferimento da chiamare in caso di necessità: la panchina non è quindi solo un posto in cui sedersi, ma può diventare strumento di richieste e aiuto.



Al momento inaugurale hanno partecipato Amici delle Biblioteche e della lettura ODV, Telefono Donna, Mai più sole e l’Assessorato alle Pari Opportunità.



Lo stesso gruppo di giovani del quartiere ha lavorato, in questi mesi, alla realizzazione di altre panchine, che loro hanno chiamato “delle parole”. Anche in questo caso le panchine non sono viste come semplici oggetti di arredo urbano, ma diventano strumento relazionale. Il loro progetto è quello di avvicinare tre panchine per agevolare la relazione tra le persone: panchine che saranno colorate da loro e sopra le quali ci sarà un QR code che rimanda a una pagina del sito la BOA, all’interno della quale si troveranno alcuni spunti relazionali per favorire la comunicazione con chi è seduto accanto a noi.



Potete curiosare gli spunti al link: https://www.laboacuneo.it/le-panchine-delle-parole-la-boa-san-paolo-cuneo-nuova/.



L’attività delle panchine della Parole è stata portata avanti in collaborazione con Domenico Olivero, cittadino volontario, appassionato ed esperto d’arte.