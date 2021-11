Cuneo, serata Pro Natura dedicata al Colle dell’Agnello

L’associazione Pro Natura di Cuneo, presieduta dal dottor Domenico Sanino, organizza per mercoledì 1° dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a Cuneo una serata in cui verrà presentato il libro “Colle dell’Agnello, una strada appesa al cielo”.

Gli autori, Giampaolo Testa, Gianpiero Boschero e Lorenzo Francesconi racconteranno la temeraria impresa di un manipolo di uomini coraggiosi che consentì la realizzazione, cinquant’anni fa, di un’opera di notevole portata ingegneristica, con costi contenuti, ma, soprattutto, rispettosa dell’ecosistema alpino.

A concorrere a quell’infrastruttura, furono due esponenti di Pro Natura Cuneo: l’ingegner Angelo Valmaggia, primo presidente, e il dottor Gianromolo Bignami, uno dei fondatori dell’associazione.

Il Colle dell’alta valle Varaita è andato assumendo, nel corso degli ultimi anni, notevole interesse per quanto riguarda il cicloturismo.

L’ingresso, libero a tutti, avverrà a partire dalle ore 20,15 per consentire il controllo del certificato verde (green pass) e l’assegnazione del posto a sedere. In sala occorre tenere la mascherina.

La conferenza fa parte del corso di aggiornamento per insegnanti.

