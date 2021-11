Alpini Cuneo, a Cerialdo l'annuale assemblea dei capigruppo

Si è svolta nella mattinata di ieri, lunedì 29 novembre 2021, nel salone del Centro polisportivo Ardens di Cerialdo, l'annuale Assemblea dei capigruppo della Sezione ANA di Cuneo.

Prima dell'inizio dei lavori, l'assessore all’Acqua Pubblica e Personale del Comune di Cuneo Marco Vernetti ha portato i saluti del sindaco della città Federico Borgna e del Consiglio Comunale.

Nel corso dell'Assemblea, il presidente della Sezione ANA di Cuneo Luciano Davico ha ricordato che nel 2023 ricorrerà il centenario della fondazione della Sezione.

In seguito il responsabile della Commissione Sportiva Sergio Falco ha presentato il programma dell'86esima edizione dei Campionati Nazionali ANA di Sci di fondo, che si terranno il 5 e 6 febbraio 2022 in località Bagni di Vinadio, nel cuore della Valle Stura. Al termine dell'Assemblea la madrina sezionale, Maria Luisa Ghirardi, ha donato il nuovo vessillo al quale sono state aggiunte sette medaglie d’oro, passando così dalle nove presenti sulle versioni precedenti dell’emblema alle sedici attuali, grazie alla ricerca realizzata dall’ANA sezionale in collaborazione con l’ANA Nazionale.