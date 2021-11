Per le feste torna l'appuntamento con il Presepe meccanico di Cavallermaggiore [FOTO]

Natale non è Natale senza il presepe e a Cavallermaggiore questa tradizione si concretizza in un’autentica opera d’arte atipica e curata in ogni dettaglio. Non aspettatevi una creazione ordinaria perché nel comune in provincia di Cuneo le cose si fanno in grande e per un’attesissima 44^ edizione gli artigiani volontari si sono fatti in quattro per garantire una composizione veramente sfavillante.

Dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 in Piazza Vittorio Emanuele II ritroveremo un presepe eccezionale che richiede ogni anno almeno 3 mesi di intenso lavoro per allestire una superficie di ben 300 mq in cui si concentra un realistico teatro natalizio calcabile dai visitatori. L’effetto dato è la piena immedesimazione nella bella parabola cristiana della Natività, da vivere attraverso molteplici prospettive e angolazioni osservando statuette divise in gruppi secondo le differenti ambientazioni.

Quelle inserite nel mercato, in grotta e nel percorso dei Re Magi raggiungono un’altezza di 50 cm, risalgono al ‘700 e rappresentano raffinate sculture in legno fregiate di una particolarità unica, cioè possedere occhi di vetro in grado di accentuare sguardi e linee dei volti. Un secondo gruppo di statuette prevede esemplari alti 30 cm, realizzate nell’Ottocento con un tocco più grezzo e sempre con materia lignea. Il loro vantaggio è però quello di avere arti inferiori e superiori snodati, ergo versatili nei termini di una suggestiva meccanizzazione dei movimenti. Infine, i pezzi novecenteschi provengono dalla Provenza, si compongono di terracotta e stoffa e vengono utilizzati quali elementi di arricchimento e riempimento.

Quello di Cavallermaggiore è un presepe dinamico e non statico, nel senso che ciascuna edizione presenta sorprese e novità, modifiche atte a sfruttare sempre più spazi enfatizzando l’effetto scenico e luminoso al fine di incrementare il tasso di originalità. Il visitatore può dunque assistere a giochi d’acqua, alle luci delle case che si accendono e spengono, all’alternanza del giorno e della notte e 80 movimenti meccanici.

INFO E ORARI

Dove: Piazza Vittorio Emanuele II – Cavallermaggiore (Cuneo)

Date: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Orari: giorni feriali ore 14.30-18.30, festivi ore 10.00-12.00 e ore 14.00-18.30 (chiuso la mattina

del 1° gennaio); aperture straordinarie 8-11-12-19 dicembre 2021 ore 10.00-12.00 e 14.00-18.30, 18

dicembre 2021 ore 14.30-18.30, 24 dicembre 2021 ore 21.00-23.00, 16 gennaio 2022 ore 10.00-

12.00 e ore 14.00-18.30; possibili visite guidate su prenotazione per gruppi e scuole.

Biglietto: ingresso gratuito

Per maggiori informazioni contattare Marco al tel. 345/3970475 o Massimo al tel. 0172/389121; in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo info@presepecavallermaggiore.it o consultare la pagina Facebook dedicata e il sito web www.presepecavallermaggiore.it