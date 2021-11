Bollettino settimana dal 29 Novembre al 05 Dicembre: Settimana ventosa, con le prime gelate in pianura e neve sui rilievi di confine

Correnti Nord occidentali interesseranno la nostra zona per la settimana. Precipitazioni nevose potrebbero interessare i rilievi confinali mentre forti venti animeranno il pomeriggio di domani sui settori prima Nord Occidentali poi occidentali delle Alpi, con nubi che tenteranno di invadere anche gli altipiani vicino ai settori alpini e la Liguria di ponente in estensione parziale poi per nubi basse anche al settore centro-orientale del Piemonte.

Migliora giovedì pomeriggio con week-end che parrebbe all’insegna del cielo poco in pianura o irregolarmente nuvoloso al mare. Gelate notturne in pianura

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre

Cielo sereno il mattino domani in pianura, con progressivo aumento delle nubi dalla tarda nottata e cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto a seconda dei settori mercoledì con precipitazioni nevose sui rilievi confinali settentrionali prima e nord-occidentali poi. Migliora giovedì pomeriggio , con gelate tutte le notti

Termometro stazionario con valori al di sopra delle medie stagionali in pianura, brusco calo delle minime al mare

Minime in pianura intorno 1- 4°C e massime 8- 10°C. Al mare minime intorno 3- 6°C e massime 11-13°C

In pianura moderati da Sud Est in pianura, forti in montagna , al mare forti da Est

Da venerdì 3 dicembre

Cielo poco nuvoloso il mattino, aumento delle nubi ad iniziare dalle basse il pomeriggio

