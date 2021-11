È tempo di Natale sotto il Castello, a Manta, il 5 dicembre

A Manta è Natale sotto il Castello domenica 5 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18.

Tantissime le attività che non mancheranno di intrattenere grandi e piccini, mentre Street Food e degustazione prodotti locali accompagneranno i visitatori.

Alle ore 15 si svolgerà la presentazione di 2 libri presso la Chiesa di Santa Maria del Monastero: Inchiostro quanto basta di Fulvia Viola Barbero e, alle h 18 Terre dell'anima di Maura Anfossi.

Sempre presso la Chiesa di Santa Maria del Monastero la Mostra Vespistica.

Alle ore 15, in Cascina Aia, si terrà il Concerto di Cuneo Gospel Choir , e la Scatolata per tutti, in collaborazione con i commercianti locali.

Durante la giornata sarà presente il Mercatino dell'Artigianato e in zona San Rocco divertimento per grandi e bambini.

Per tutta la giornata saranno anche presenti Croce Rossa Italiana con unità cinofila ( UC) che effettuerà una simulazione di ricerca disperso, la Sq SMTS ( soccorsi mezzi e tecniche speciali ) sempre della CRI , con attività legate al soccorso terreno impervio, e la CINOTEK che illustrerà le attività per l’educazione cinofila. La Overbush, preparerà invece uno scenario survival/buscraft con coinvolgimento dei più piccoli.

Tutti gli eventi sono organizzati dalla Proloco di Manta in collaborazione con le altre associazioni.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-covid.