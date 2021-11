Regala un corso di lingue professionale dall’innovativo metodo, per bambini o adulti

"Conoscere una seconda lingua è come possedere una seconda anima" - Carlo Magno

Siamo a Natale, tempo di regali, ma arrivano anche i dilemmi su cosa scegliere per farsi ricordare, per lasciare qualcosa a qualcuno che sia prezioso, duraturo, unico.

E perché non regalare un corso in lingua Helen Doron English? L’innovativo metodo adottato dalla International School di Moretta di Delia Peña sta riscuotendo grande successo, da quando è stata aperta la scuola a Moretta, circa 6 mesi fa. Che si tratti di bambini, teens o adulti, le proposte dedicate lasceranno davvero sorpresi.

L’International School propone pacchetti da 20, 30 e 40 ore per inglese, spagnolo e tedesco e, a richiesta, certificazioni per ogni lingua. Inoltre è possibile ricevere in omaggio 1 ora di conversazione in lingua con un insegnante madrelingue presso la sede della scuola.

I Corsi prevedono degli sconti fino al 15%, con offerta limitata fino al 31 dicembre 2021.

Perché scegliere per i propri figli, o per i propri cari, i corsi Helen Doron English?

Un metodo su misura, studiato in ogni dettaglio

I corsi di inglese Helen Doron English nascono nel 1985 e si sono subito distinti poiché non si tratta di un metodo per adulti adattato ai più piccoli ma appositamente studiato per bambini e ragazzi. Più di 35 anni di esperienza linguistico pedagogica a livello mondiale fanno il resto.

Gli insegnanti qualificati fanno la differenza

Tutti gli insegnanti dei corsi Helen Doron English sono certificati e competenti per lavorare con bambini e ragazzi nelle diverse fasce d’età. La formazione internazionale è continua, con training e seminars annuali, valutazioni e monitoraggi costanti sia per la preparazione didattica che pedagogica. Gli insegnanti Helen Doron English svolgono il loro lavoro con amore e passione, trasmettendo ai bambini molto più che semplici nozioni di inglese.

Risultati provati

Helen Doron English è un metodo strutturato che è stato sottoposto a studi accademici per verificarne l’efficacia. Più dell’80% dei genitori sono molto soddisfatti o soddisfatti del successo dei propri figli.

Più di 20 corsi di proseguimento, da 3 mesi a 19 anni

Un inglese che accompagna per la vita. Helen Doron English è l’unico metodo che garantisce moduli strutturati dai 3 mesi fino ai 19 anni, con più di 20 moduli scelti in base all’età ed al percorso di ogni studente.

Contenuti e obiettivi d’eccellenza

Solo il meglio per imparare meglio. Ogni corso è ricco di contenuti linguistici ed educativi. Dalle 300 alle 2000 parole per corso, unite a obiettivi di listening, speaking, reading, writing ma anche obiettivi di relazione, lavoro in team, competenza logica, emozionale, corporea. Ciò che per bambini e ragazzi è un gioco divertente, per gli insegnanti è un momento di apprendimento per fornire gli studenti di un bagaglio multisensoriale e multimodale unico e personalizzato.

Il top del divertimento

I corsi Helen Doron English proposti sono ideati da professionisti, lezione per lezione, perché i bambini imparino divertendosi, senza annoiarsi, con giochi, materiali e attività sempre nuovi e pensati per entusiasmarli ed invitarli al pensiero, al movimento, alla relazione. Ogni lezione è una sorpresa ed una vera e propria esperienza di vita. Imparare così vien da sè!

Un metodo educativo

Ogni corso, ogni momento della lezione è altamente educativo, oltre che formativo. L’inglese diviene un mezzo attraverso cui fare esperienze positive di crescita a 360 gradi. Helen Doron è molto di più che un semplice corso: English, for Life, educare in inglese per crescere insieme.

Delia Peña, titolare della International School - Helen Doron sarà felice di rispondere a tutte le informazioni di cui avere bisogno. Potete trovarla in Via Pollano 21, Moretta o scrivere a internationalsc2021@libero.it o chiamare al 348.9598293.