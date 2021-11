Nelle domeniche di dicembre Racconigi si veste della magia del Natale

Si inizia domenica 5 dicembre, in Piazza Carlo Alberto con il Mercatino di Natale aperto tutto il giorno, che vedrà protagonisti artigianato, hobbismo, creatività, oggettistica natalizie, idee regalo. L’evento è curato da Gian Eventi.



Alle ore 14,30, in Piazza Vittorio Emanuele II, il Villaggio con Babbo Natale e gli Elfi. I bambini potranno affiggere il disegno del “loro” Natale nell'apposita cornice e fare la foto con Babbo Natale e gli Elfi. Durante l'evento sarà distribuita cioccolata calda, pandoro, panettone, the e simpatici omaggi, grazie alla collaborazione con le varie associazioni cittadine, Tocca a Noi, Goccia dopo Goccia, Avis, Croce Rossa, Racconigieventi, Gruppo Scout.

Si ringraziano inoltre le Pasticceria Millebaci, Pasticceria Reale, Pasticceria al Muretto



Domenica 12 dicembre dalle ore 11 alle ore 18 il Trenino per le vie di Racconigi con partenza da Via Roma, mentre nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18 l'apertura del Museo Parrocchiale nella Chiesa di San Giovanni. Sempre dalle ore 14 alle 18, si svolgerà presso i giardini Piazza Burzio, la Raccolta di giocattoli di Natale a cura dell'associazione I Colori della Vita. Nel pomeriggio, alle ore 15, al Museo della Seta si svolgerà la premiazione Racconigi Photo Marathon.

Alle ore 16 presso la Biblioteca Civica un Pomeriggio di Favole e Musica, con la presenza straordinaria della moglie di Babbo Natale. Contemporaneamente, nei giardini Piazza Burzio, la distribuzion edi cioccolata calda.

Alle ore 17 nella Chiesa di San Domenico il Concerto di Natale della Corale Polifonica "Le Verne".



Domenica 19 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12 per le vie del centro storico, I Babbi Natali dalla Banda Musicale di Racconigi che sfileranno per augurare a tutti Buone Feste. Alle ore 15,30, presso il salone Soms, Bandanza il concerto della Banda Musicale con l'esibizione della Scuola di danza Tania Dance. Per i bambini, dalle ore 15 alle 18 in Piazza Muzzone i Laboratori Creativi a cura dell'associazione Le Serre. Sempre dalle ore 15 alle 18 sempre in Piazza Muzzone la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè con la presenza di Babbo Natale, e a cura della Pasticceria Reale.

Durante tutta la giornata, dalle ore 10 alle 12 e poi dalle 14 alle 17, la Carrozza di Babbo Natale girerà per le vie di Racconigi, con partenza da piazza Muzzone.



Per gli appassionati, in tutto il periodo natalizio sarà possibile scoprire passeggiando per le vie cittadine, i Presepi in città, allestiti da diverse associazioni di Racconigi.



Per info: MARCO CAPELLO 3392862297 - marcocfm@alice.it



Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-covid.